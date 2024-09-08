Белгород, 8 сентября, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Российская группировка войск в Белгородской области по запросу оперативного штаба региона получила дополнительные комплексы разведки. Об этом 8 сентября сообщили в Минобороны РФ.

Александр Река/ТАСС

«От оперативного штаба Белгородской области поступило 27 запросов. 22 запроса реализованы. В группировку осуществлена поставка дополнительных комплексов разведки», — уточнило ведомство.

Оперштаб Брянской области направил 19 запросов, 11 из которых реализованы. От оперштаба Курской области новых запросов не поступало, предыдущие 45 решены.

Отмечается, что всего в оперативную группу Координационного совета Минобороны по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей от оперштабов при губернаторах поступил 91 вопрос, связанный с ключевыми видами обеспечения группировки прикрытия госграницы.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа министр обороны Андрей Белоусов сообщил о создании в Вооружённых силах РФ группировок войск «Белгород», «Курск» и «Брянск» для защиты граждан и территорий от средств нападения. Между центральным аппаратом и командующими группировками войск в трёх регионах администрациями налажено прямое круглосуточное взаимодействие.

3 сентября в группировку войск «Белгород» были поставлены дополнительные средства противовоздушной обороны (ПВО).