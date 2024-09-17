Ново-Огарево, Московская область, 17 сентября, 2024, 13:37 — ИА Регнум. На совещании по экономическим вопросам 17 сентября президент России Владимир Путин обсудил проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов.

Александр Казаков/ТАСС

Открывая совещание, президент предложил обсудить практические шаги по наполнению проекта бюджета и ключевые статьи в доходной и расходной частях.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3916629" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Президент провёл совещание по экономическим вопросам

«Как и в предыдущие три года, в числе приоритетов государственных расходов должны оставаться социальная поддержка граждан, укрепление обороноспособности страны, интеграция регионов Донбасса и Новороссии, а также технологическое развитие отечественной экономики и социальной сферы, расширение и укрепление инфраструктуры, обновление городов и посёлков, повышение качества жизни граждан», — заявил Путин.

В 2025 году в России начнут действовать новые нацпроекты, направленные на достижение заметных позитивных изменений во всех сферах жизни.

Как сообщало ИА Регнум, в июле Путин подписал закон об увеличении расходов федерального бюджета на 2024 год на 522 млрд рублей. Их общий объём составит 37,182 трлн рублей. Увеличение бюджета связано с реализацией послания президента Федеральному собранию и отдельных его поручений в объёме 179 млрд рублей.

На Восточном экономическом форуме 4 сентября Путин заявил, что при формировании федерального бюджета на 2025 год будут учтены потребности Дальнего Востока в инфраструктуре.

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров 16 сентября сообщил, что проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов внесут на рассмотрение в парламент 30 сентября.