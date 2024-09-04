Владивосток, 4 сентября, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Потребности Дальнего Востока в инфраструктуре следует учесть при текущем формировании федерального бюджета. Об этом 4 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

«Надо посмотреть: сейчас формируется бюджет конечный — по сути [правительство сейчас] в стадии работы над ним. И надо по этим инфраструктурным меню поговорить, по субсидиям. Обязательно все это в Москве [обсудим]», — сказал российский лидер.

Во время беседы губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил поддержать реализацию мастер-планов дальневосточных городов, зафиксировав объем инфраструктурных кредитов. По его словам, можно, например, передать неиспользуемое федеральное имущество регионам.

Как сообщало ИА Регнум, российский лидер прибыл во Владивосток с рабочей поездкой, в рамках которой принимает участие в ВЭФ. Глава государства прилетел в Приморский край из Монголии, где находился с двухдневным официальным визитом.

4 сентября Путин осмотрел с воды гражданскую верфь под Владивостоком, которую будет создавать Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) для гражданских судов, в том числе газовозов. Во время осмотра корвета «Резкий» он указал на необходимость обеспечить военнослужащих жильём, а их семьи рабочими местами.

Днём ранее глава республики Якутия Айсен Николаев отметил, что в рамках ВЭФ власти региона подписали порядка 25 инвестиционных соглашений на общую сумму около 160 млрд рублей. По информации республиканского министерства экономики, речь идёт о таких крупнейших проектах, как строительство морского порта Найба, Тихоокеанской железной дороги, модернизация систем теплоснабжения в Оймяконском районе, расширение проекта «Синергия Арктики» и реализация мастер-плана Якутска.