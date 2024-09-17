Красноярск, 17 сентября, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали в Красноярском крае девятерых местных жителей, подозреваемых в причастности к гибели пациентов в результате оказания незаконных медицинских услуг, сообщила 17 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Иван Шилов ИА Регнум

Следователи установили, что злоумышленники с 2023 года оказывали услуги тем, кто страдает от наркотической и алкогольной зависимости.

«Они (задержанные. — Прим. ред.) использовали психотропные и сильнодействующие препараты, которые на территории России ограничены к свободному обороту. В результате три человека скончались», — написала она в Telegram-канале.

Нелегальных наркологов задержали в Красноярске, Сосновоборске, Канске и Железногорске. Во время обысков у них изъяли медицинские препараты, документы, бланки рецептов на лекарства и деньги.

Против задержанных возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ, предусматривающей наказание за гибель двух и более людей в связи с нарушениями при оказании услуг. Фигурантам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Не исключается, что могут быть и другие потерпевшие от действий задержанных, идёт их поиск. Меру пресечения злоумышленникам ещё не избрали, этот вопрос решается.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года в Москве закрыли наркологическую клинику «Гармония Медикал», в которой за год умерли пятеро пациентов. В её работе выявили множество нарушений, в том числе пациентов лечили запрещёнными в РФ препаратами от неизвестных производителей. Все пациенты на момент проверки были в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Президент России Владимир Путин в апреле 2024 года обсудил с постоянными членами Совета безопасности меры по борьбе с наркологической угрозой и по оказанию помощи населения по этому вопросу.

Следственный комитет России в сентябре завершил предварительное расследование по делу бывшего главного внештатного нарколога Министерства здравоохранения РФ Евгения Брюна. Его обвиняют в мошенничестве на сумму не менее 20 млн рублей.