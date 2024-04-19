Москва, 19 апреля, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности тему государственных резервов и меры совершенствования помощи населению в борьбе с наркологической угрозой.

Petrov Sergey/Global Look Press

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«У нас несколько вопросов сегодня, поговорим о запасах госрезервов, поговорим о мерах по совершенствованию оказания помощи населению в борьбе с наркологической угрозой», — сказал он.

Президент уточнил, что в связи с этим будет несколько докладов, и предоставил слово по первому из вопросов заместителю председателя Совбеза Дмитрию Медведеву.

Как сообщало ИА Регнум, 11 апреля Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. В ходе него глава государства обсудил с ними вопросы развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Президент 5 апреля обсудил с Советом безопасности повышение эффективности борьбы с организованной преступностью. В связи с этим Путин предоставил слово министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, подготовившему доклад по этому вопросу.