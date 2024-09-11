Москва, 11 сентября, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Следственный комитет России завершил предварительное расследование по делу бывшего главного внештатного нарколога Министерства здравоохранения РФ Евгения Брюна, обвиняемого в мошенничестве на 20 млн рублей, сообщает 11 сентября «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Пресс-служба Кузьминского суда

«Предварительное следствие по делу окончено, сбор доказательств завершён», — говорится в материале.

По данным прокуратуры, Брюну вменяется «хищение денежных средств департамента здравоохранения Москвы в сумме не менее 20 млн рублей путём поставок для ГБУЗ «Московский НПЦ наркологии ДЗМ» медицинских изделий по значительно завышенным ценам».

Как передавало ИА Регнум, ранее суд арестовал имущество Евгения Брюна, экс-главы Московского научно-практического центра наркологии Сергея Копорова и бывшего вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева, которые также проходят по данному уголовному делу.

Арест связан с обеспечением приговора в части взыскания штрафа и возможного гражданского иска. Потерпевшей стороной признан Московский научно-практический центр наркологии департамента здравоохранения Москвы.

В июне одного из доцентов Московского государственного медико-стоматологического университета им. Евдокимова (МГМСУ) задержали в рамках дела о взяточничестве. По версии следствия, он брал взятки от студентов. Ранее источник в правоохранительных органах информировал о следственных действиях в вузе из-за вероятной покупки экзаменов.