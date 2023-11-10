Москва, 10 ноября, 2023, 19:47 — ИА Регнум. Наркологическая клиника в Москве, где за последний год умерли пять пациентов, закрыта по решению Росздравнадзора. Об этом сообщает 10 ноября пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

Многочисленные нарушения в клинике «Гармония Медикал» на улице Цурюпы были выявлены в ходе контрольных мероприятий. В частности, пациентов лечили препаратами неизвестного производителя, запрещёнными в России.

Проверяющие застали в клинике только одного врача, который не смог внятно объяснить, как и чем лечат больных. Пациенты находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Из клиники эвакуировали 36 пациентов, шестеро из которых были в критическом состоянии. Прибывшие врачи оказали им помощь. Клинику закрыли и опечатали сотрудники СКР.

В отношении учредителей и работников клиники группы компаний «Спасение» расследуется уголовное дело по незаконному использованию инертного газа ксенона, также указано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Красноярске четыре человека погибли и двое пострадали в результате пожара в наркологической клинике «Чистый город», находившейся в жилом доме. За умышленный поджог задержали одного из пациентов. Суд впоследствии приговорил его к 15 годам лишения свободы. Кроме того, обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предъявили бывшему директору клиники.