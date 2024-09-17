Курск, 17 сентября, 2024, 12:57 — ИА Регнум. В районе Суджи в Курской области зафиксировали появление нескольких десятков иностранных инструкторов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 17 сентября сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Они (иностранные инструкторы. — Прим ИА Регнум.) фиксируются не на передовой, мы фиксируем их появление в районе Суджи. Несколько десятков иностранцев», — приводит его слова ТАСС.

Как ранее передавало ИА Регнум, спецназ «Ахмат» уничтожил большое количество пехоты украинских формирований, которые пытались закрепиться на нескольких участках на суджанском направлении. Также бойцы сбили несколько дронов, уничтожили машину и самоходную артиллерийскую установку противника.

16 сентября командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил, что иностранцы из частных военных компаний США и Великобритании бежали со своих позиций в Курской области. По его словам, наёмники присутствовали на этом направлении не больше недели. Им обещали одно, а получилось совсем другое, поскольку привыкли воевать в идеальных условиях, добавил он.