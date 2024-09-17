Курск, 17 сентября, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили большое количество пехоты украинских формирований, которые пытались закрепиться на нескольких участках на суджанском направлении в приграничье Курской области. Об этом 17 сентября рассказал заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Алексей БелкинNEWS.ru/ТАСС

По его словам, украинские боевики вели боевые действия в Суджанском районе Курской области.

«Покрошили пехоту, которая пыталась закрепиться на нескольких участках. У них это очень плохо получилось, потому что там даже от них забирать нечего», — написал Алаудинов в своём Telegram-канале.

Командир спецназа «Ахмат» добавил, что также бойцы его подразделения сбили несколько дронов, а также уничтожили одну машину и одну самоходную артиллерийскую установку противника.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 сентября Алаудинов рассказал, что армия России закрепляется в селе Борки в Курской области после его освобождения от украинских войск. По его словам, в селе работало подразделение «Арбат» вместе с 810-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты Черноморского флота.

Позднее в этот же день командир одного из подразделений 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, которая действует в составе группировки российских войск «Север», сообщил, что часть бойцов украинской армии в курском приграничье оказалась отрезана от своих остальных частей и попала в окружение. Он уточнил, что боевики ВСУ с 10 сентября находятся в «огневом мешке».