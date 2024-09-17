Москва, 17 сентября, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по двум пунктам временной дислокации Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Об этом 17 сентября сообщили в Министерстве обороны.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Под огонь Военно-космических сил России попало место расположения украинских военных в Петропавловке Харьковского района, находящееся в 6 км к востоку от Купянска.

«Результаты авиаудара, полученные средствами объективного контроля в режиме реального времени, показали полное уничтожение зданий, используемых подразделениями ВСУ для размещения личного состава», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

По данным разведки, украинская армия потеряла в результате удара почти 30 бойцов.

Кроме того, ВКС России нанесли авиаудар по пункту временной дислокации ВСУ в районе Звановки на временно оккупированной украинскими националистами территории Донецкой Народной Республики. Здание буквально сровняли с землёй.

«При этом потери ВСУ составили более 20 человек личного состава и четыре единицы автомобильной техники», ― уточнили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, расчёты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» из состава группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России 17 сентября поразили опорный пункт украинской армии на правобережье Днепра. Огонь корректировали операторы беспилотников. После выполнения боевой задачи расчёты оперативно покинули огневые позиции.

Российские силы противовоздушной обороны в зоне проведения спецоперации сбили за сутки 17 сентября один снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS и 36 украинских дронов.