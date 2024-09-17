Москва, 17 сентября, 2024, 10:57 — ИА Регнум. Расчёты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» из состава группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России поразили опорный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ) на правобережье Днепра. Об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

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«Корректировка огня РСЗО производится операторами беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени, что позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов на различных расстояниях», — отметили в оборонном ведомстве.

После выполнения боевой задачи расчёты оперативно покинули огневые позиции, уведя военную технику в тыловой район для перезарядки.

Кака передавало ИА Регнум, 7 сентября подполье информировало об ударе, нанесённом ВС России по зданию, с которого украинская армия запускала беспилотники в подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне.

В тот же день российский расчёт беспилотников уничтожил замаскированные миномёты украинских формирований на правом берегу Днепра.