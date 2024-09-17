Москва, 17 сентября, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Россию не привлекали к обсуждению Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) возникновения угрозы распространения оспы обезьян в мире. Об этом 17 сентября рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на IX Национальном конгрессе бактериологов.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

По её словам, которые привело ТАСС, ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в связи с оспой обезьян, невзирая на вспышку полиомиелита в секторе Газа и то, что в мире каждую неделю от холеры умирает огромное количество людей.

«И принимается это решение без вовлечения в него двух ведущих центров по оспе обезьян: ни Российская Федерация, ни центр в Атланте к обсуждению этого вопроса, к выработке решения призваны не были», — сказала она.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что на борьбу с распространением оспы обезьян организации в ближайшие полгода потребуется примерно $135 млн. По его утверждению, борьба с этим заболеванием потребует слаженных комплексных действий международного сообщества.

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Владимир Никифоров 20 августа заявил ИА Регнум, что в России нет опасности распространения оспы обезьян. Он уточнил, что заболевание передаётся при очень тесном бытовом контакте, в том числе половом, и в основном при мужских гомосексуальных контактах.

В Роспотребнадзоре 15 августа рассказали, что России не угрожает распространение оспы обезьян. Отмечалось, что в стране в достаточном количестве имеются тест-системы, позволяющие в кратчайшие сроки выявлять вызывающий это заболевание вирус.