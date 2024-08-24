Женева, Швейцария, 24 августа, 2024, 03:12 — ИА Регнум. На борьбу с распространением оспы обезьян (mpox) среди людей для Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) потребуется примерно $135 млн в ближайшие шесть месяцев. Такое заявление сделал 23 августа гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус, цитаты которого приводятся на сайте ВОЗ.

(сс) Frank Schwichtenberg Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус

Как пояснил глава ВОЗ, борьба со вспышкой заболевания потребует слаженных комплексных действий международного сообщества.

«Чтобы остановить вспышку оспы обезьян как можно скорее, по нашим первоначальным подсчетам, в ближайшие полгода, в период острой фазы заболевания, потребуется около $135 млн», — уточнил Гебрейесус, отметив, что сумма может возрасти по мере обновления плана в сфере потребностей.

Призыв ВОЗ к мировому сообществу о предоставлении необходимых ресурсов будет опубликован в начале следующей недели. Гебрейесус указал, что в 2024 году организация выделила из своего резервного фонда на борьбу с обезьяньей оспой около $1,5 млн и планирует направить в ближайшие дни ещё средства, пока не поступят финансы от доноров.

Чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в связи с распространением оспы обезьян в ряде стран мира ВОЗ объявила 14 августа.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, рост темпов распространения оспы обезьян увеличивает риски, что вирус будет быстрей мутировать и станет более опасным.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса 17 августа заявил, что с начала 2024 года в 13 странах Африки выявили более 17 тыс. случаев заражения оспой обезьян. Из них 517 закончились летально.