Москва, 20 августа, 2024, 16:12 — ИА Регнум. В России нет опасности распространения оспы обезьян. Такое мнение 20 августа корреспонденту ИА Регнум высказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Владимир Никифоров, комментируя рекомендации Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по противодействию вспышке этой инфекции в Африке.

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«Эпидемии оспы обезьян в России быть не может, потому что это заболевание передаётся при очень тесном бытовом контакте, в том числе половом, в основном при гомосексуальных контактах мужчин. Поэтому все известные вспышки оспы обезьян в последнее время в Европе происходили среди людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Воздушно-капельным путём эта инфекция практически не передаётся. Поскольку Россия является патриархальной страной с крепкими традиционными ценностями, угрозы распространения этой инфекции в России нет», — подчеркнул Никифоров.

По словам инфекциониста, заболевание сопровождается лихорадкой, ухудшением общего самочувствия, сыпью, элементы которой начинаются с пятна, затем они преобразуются в пузырёк, далее в пустулу, а позже в корочку. По виду оно мало чем отличается от обычной натуральной оспы, но протекает намного легче, и пузырьков значительно меньше. Сыпь в первую очередь появляется на половых органах и слизистой рта.

Профессор также отметил, что специфического противовирусного средства от этой инфекции нет. Однако проводится патогенетическое лечение, направленное на ликвидацию патологических процессов, вызванных вирусом. Выздоровление происходит через три-четыре недели, уточнил он.

Эксперт добавил, что угроза распространения оспы обезьян со стороны ВОЗ сильно преувеличена. В медицинской среде России никакого испуга по этому поводу нет, отметил Никифоров.

Как передавало ИА Регнум, президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что с начала 2024 года в 13 государствах — членах Африканского союза был зарегистрирован в общей сложности 17 541 случай заболевания (2822 подтверждённых и 14 719 подозреваемых) и 517 случаев смерти от оспы обезьян.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 14 августа признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, имеющей международное значение.

Роспотребнадзор 15 августа сообщил, что России не угрожает распространение оспы обезьян. В стране в достаточном количестве имеются тест-системы, которые позволяют в кратчайшие сроки выявлять вирус. Во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль. При лёгком течении болезнь обычно проходит сама, длится от 14 до 21 дня. Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи.