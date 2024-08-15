Москва, 15 августа, 2024, 04:43 — ИА Регнум. России не угрожает распространение оспы обезьян, в достаточном количестве имеются тест-системы, которые позволяют в кратчайшие сроки выявлять вирус. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Ситуация находится на постоянном контроле, угрозы распространения заболевания в России нет», — заверили в ведомстве.

Во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи.

При легком течении болезнь обычно проходит сама, длится от 14 до 21 дня.

ИА REGNUM Оспа обезьян

Как сообщало ИА Регнум, вспышку оспы обезьян объявили чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, имеющей международное значение, заявил 14 августа на пресс-конференции заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

В 2024 году число зарегистрированных случаев оспы обезьян значительно превысило прошлогодний показатель. Уже зарегистрировали более 14 тыс. случаев, 524 из них — со смертельным исходом.

В ЮАР 37-летний мужчина умер от оспы обезьян. Он был в числе пяти человек, которых госпитализировали из-за заражения.