Ростов-на-Дону, 16 сентября, 2024, 10:42 — ИА Регнум. Сотрудники УФСБ по Ростовской области задержали уроженца одной из стран СНГ, подозреваемого в подготовке терактов по заданию украинских спецслужб. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

AlphaSpecnaz/Global Look Press

«Выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина одной из стран СНГ, связанная с подготовкой к совершению диверсии в отношении объектов жизнеобеспечения населения», — отмечалось в сообщении.

Уточнялось, что задержанный прибыл в Россию через территорию третьих стран. Он изготовил два самодельных взрывных устройства, которые намеревался использовать для диверсий. Мужчину подготовили к проведению терактов в полевом лагере под Киевом, курируемом Главным управлением разведки минобороны Украины.

У фигуранта обнаружили средства связи, с помощью которых он контактировал с представителем украинской стороны, а также элементы самодельного взрывного устройства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ («Попытка диверсии») и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств»).

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября суд в Херсонской области вынес приговор по уголовному делу в отношении двух 19-летних диверсантов. В период с декабрь 2022 по март 2023 года злоумышленники планировали подорвать железнодорожный мост в селе Сальково Генического района. В ходе обыска у осуждённых обнаружили взрывчатое вещество общей массой свыше 21 кг, а также средства и устройства для его активации.