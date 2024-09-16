Москва, 16 сентября, 2024, 23:09 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) вечером 16 сентября обезвредила в небе над Брянской и Курской областями в общей сложности девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщило Министерство обороны РФ.

Николай Гынгазов / ТАСС

По данным ведомства, в Брянской области военные сбили восемь дронов, а в Курской — ещё один.

«Дежурными средствами ПВО восемь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области и один над территорией Курской», — уточнило Минобороны в своём Telegram-канале.

В министерстве также добавили, что эти атаки удалось отразить в период с 21:55 по 22:25 по московскому времени (совпадает с местным).

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 14 на 15 сентября в семи регионах России средства ПВО нейтрализовали 29 беспилотников ВСУ. Вражеские аппараты были обнаружены и сбиты над Брянской областью (15 дронов), Курской (пять), Смоленской (четыре), Орловской (два). Также по одному БПЛА российские военные смогли уничтожить над Белгородской, Калужской и Ростовской областями.

Утром 15 сентября стало известно об уничтожении одного дрона ВСУ над территорией Рязанской области.