Брянск, 17 сентября, 2024, 03:24 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 17 сентября уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Ещё семь БПЛА самолётного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора.

Губернатор Брянской области уточнил, что в результате произошедшего никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На месте работают сотрудники экстренных и оперативных служб.

Вечером 16 сентября в Министерстве обороны России сообщили, что силы ПВО в период с 21:55 по 22:55 по московскому времени (совпадает с местным) сбили восемь беспилотников ВСУ в небе над Брянской областью. Ещё один дрон российские военные уничтожили в Курской области.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 15 сентября дежурные силы противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима атаковать объекты на территории семи регионов России беспилотниками самолётного типа. Из них 15 воздушных целей уничтожены над Брянской областью, пять — над Курской, четыре — над территорией Смоленской области, два — над Орловской областью и по одному — над Белгородской, Калужской и Ростовской областями. Всего российские военные сбили 29 БПЛА. В течение суток 15 сентября российские силы ПВО уничтожили по одному украинскому дрону над территориями Калужской, Рязанской и Белгородской областей.