Гавана, 17 сентября, 2024, 05:56 — ИА Регнум. Новые американские санкции против российских СМИ демонстрируют лицемерие правительства США, написал 16 сентября министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

GregMontani Флаг Кубы

На своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) глава МИД напомнил, что Вашингтон обычно позиционирует себя как основной защитник свободы прессы. По словам министра, санкции, введённые Соединёнными Штатами, говорят об обратном.

Паррилья подчеркнул, что правду нельзя подвергать цензуре.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября США ввели санкции против Sputnik, «РИА Новости», медиагруппы «Россия сегодня», а также телеканала RT и его главного редактора Маргариты Симоньян. Американские власти подчеркнули, что указанные СМИ войдут в список иностранных миссий и в их отношении будут предприниматься меры по введению визовых ограничений.

13 сентября американские власти объявили о новых санкциях против «Россия сегодня» и её руководителя Дмитрия Киселёва. 16 сентября компания Meta (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) решила заблокировать в своих приложениях ресурсы RT, «Россия сегодня», а также относящихся к ним структур, из-за санкций, введённых Соединёнными Штатами.