Брянск, 15 сентября, 2024, 08:04 — ИА Регнум. В ночь на 15 сентября дежурными силами противовоздушной обороны в семи регионах России была пресечена попытка киевского режима совершить атаку. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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По информации ведомства, средствами ПВО обнаружено и сбито 29 беспилотников самолётного типа. Из них 15 уничтожены над Брянской областью, пять — над Курской, четыре — над территорией Смоленской области, два — над Орловской областью и по одному — над Белгородской, Калужской и Ростовской областями.

Подробностей о падении сбитых БПЛА Минобороны не привело.

Как сообщало ИА Регнум, бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили два вражеских опорных пункта и пленили несколько человек в боях под Курском, рассказал 14 сентября командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 нанёс удар по бойцам и военной технике Вооружённых сил Украины в приграничном районе Курской области.

Также 14 сентября российская авиация нанесла поражение скоплениям семи бригад противника под Курском, ударила по 11 украинским бригадам в Сумской области.