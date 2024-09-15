Москва, 15 сентября, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией Белгородской области украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом 15 сентября сообщило Минобороны РФ.

MOD Russia/Global Look Press

Примерно в 10:50 по мск российские силы пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолётного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сказано в публикации оборонного ведомства.

Как передавало ИА Регнум, в небе над Белгородской областью вечером 14 августа был уничтожен беспилотник ВСУ. Очередная попытка киевских боевиков совершить теракт по российским объектам была пресечена в 22:15 мск. Подразделениями противовоздушной обороны был уничтожен беспилотник самолётного типа.

В этот же день средства ПВО РФ уничтожили пять беспилотников самолётного типа над территорией Брянской области.

По данным Минобороны, силы ПВО в ночь на 14 августа сбили над территорией России четыре тактические ракеты и более 100 беспилотников самолётного типа.