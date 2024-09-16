Москва, 17 сентября, 2024, 00:41 — ИА Регнум. Президиум Совета при президенте России по науке и образованию рассмотрит обновлённый комплексный проект, направленный на улучшение преподавания в школах математики и естественно-научных предметов. Об этом в понедельник, 16 сентября, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Мы уже рассматривали его (проект. — Прим. ред.) на заседании президиума нашего Совета в мае… он нам не понравился. Поэтому мы сейчас вернёмся к этому вопросу снова. Знаю, что была проведена работа по его доработке», — заявил Медведев в ходе заседания, отрывок трансляции с которого он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Зампредседателя СБ России отметил, что качество преподавания в сфере математики и естественных наук на общеобразовательном уровне на данный момент не всегда отвечает современным требованиям, школы испытывают дефицит преподавателей.

Медведев подчеркнул, что этой проблеме необходимо уделить максимально серьёзное внимание, а решение требует системного подхода и подключения всех профильных ведомств.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа президент России Владимир Путин поручил повысить качество преподавания математики, физики, химии и биологии в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях. Соответствующие мероприятия будут включены в национальный проект «Молодёжь и дети».

Глава государства подчёркивал, что для страны важно не только создание выдающихся физико-математических школ, но и обеспечение высокого уровня подготовки школьников по всей стране. В этих целях необходимы масштабное расширение возможностей для переподготовки педагогов, построение механизмов для привлечения талантливых выпускников вузов в школы.