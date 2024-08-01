Москва, 1 августа, 2024, 10:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил повысить качество преподавания математики, физики, химии и биологии в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

РИА Новости/ Александр Кряжев

Согласно поручению, мероприятия по повышению качества преподавания математики, физики, химии и биологии в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях будут включены в нацпроект.

До 1 сентября премьер-министру Михаилу Мишустину, назначенному ответственным, поручено доложить о результатах работы.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня Путин на встрече с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС заявил, что конкурентоспособность России зависит от практических достижений в науке и образовании. Он также сообщил об идее объединить Министерство просвещения, отвечающее за образование в школах, и Министерство высшего и среднего образования, науки в общий блок, чтобы сделать образование «бесшовным».

Ранее в июне российский лидер подчеркнул, что для страны важно не только создание выдающихся физико-математических школ, но и обеспечение высокого уровня подготовки школьников по всей стране. Для этого нужно масштабное расширение возможностей для переподготовки педагогов, построение механизмов для привлечения талантливых выпускников вузов в школы, отметил Путин.