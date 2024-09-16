Донецк, 16 сентября, 2024, 23:19 — ИА Регнум. Мирный житель села Ровнополь в Донецкой Народной Республике пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщил глава региона Денис Пушилин.

РИА Новости / Сергей Батурин

«Один мирный житель пострадал сегодня в результате киевской агрессии. В селе Ровнополь Волновахского муниципального округа… пострадал мужчина», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы ДНР.

По словам Пушилина, пострадавшему уже оказали необходимую медицинскую помощь.

Он добавил, что в течение суток со стороны Вооружённых сил Украины зафиксировано три атаки, в том числе с использованием боеприпасов калибра 155 миллиметров кассетного типа и ударных беспилотных летательных аппаратов.

Как передавало ИА Регнум, 14 сентября при сбросе взрывоопасного предмета с украинского БПЛА во время тушения пожара частного дома пострадали три сотрудника МЧС России. В тот же день в результате обстрелов ВСУ Никитовского района Горловки и посёлка Галицыновка пострадали ещё две женщины.

До этого Денис Пушилин сообщил, что 12 сентября в результате ракетного обстрела ВСУ в посёлке Новотроицкое Волновахского муниципального округа погибли три человека. При атаке украинские боевики использовали ракеты HIMARS и M30A1, отметил глава ДНР. 11 сентября при обстреле посёлка Зайцево в Донецкой Народной Республики погибла мирная жительница Горловки.