Донецк, 13 сентября, 2024, 11:22 — ИА Регнум. В результате ракетного обстрела Вооружённых сил Украины (ВСУ) в ДНР в четверг, 12 сентября, погибли три человека. Об этом в Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Telegram/Пушилин Д. В.

Он отметил, что вечером в посёлке Новотроицкое Волновахского муниципального округа произошёл обстрел производственного участка Новотроицкого рудоуправления высокоточными ракетами HIMARS и ракетами М30А1.

«Погибли трое мужчин — 1978, 1981 и 1985 г. р.», — написал Пушилин.

Глава региона также проинформировал о повреждении строительной техники.

Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября в результате обстрела посёлка Зайцево в Горловке ДНР со стороны ВСУ погибла мирная жительница.

7 сентября пять мирных жителей пострадали в результате обстрела Горловки. По словам Приходько, удар пришёлся по детской больнице. Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские боевики обстреляли Алёшки, Каховку, Новую Каховку, Казачьи Лагери, Новую Маячку, Старую Маячку и Ольгинку, выпустив по ним в общей сложности 45 снарядов. В результате обстрелов получили ранения пять мирных жителей.

Ранее Пушилин рассказал, что пять мирных жителей пострадали в результате обстрелов со стороны украинской армии. Он уточнил, что ранения получили жители Петровского района Донецка и Горловки.