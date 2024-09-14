Донецк, 14 сентября, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Три сотрудника МЧС России пострадали в Горловке при атаке украинского беспилотника, когда тушили горящий дом. Об этом сообщил 14 сентября глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он уточнил, что с начала суток в республике от действий украинских силовиков пострадали пять человек. Никитовский район Горловки подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны Украины, там ранение получила женщина 1966 года рождения.

«Также при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ во время тушения пожара частного нежилого дома пострадали три сотрудника МЧС России», — написал Пушилин.

Кроме того, украинские войска обстреляли посёлок Галицыновка под Новогродовкой, в результате ранения средней степени тяжести получила женщина 1958 года рождения. Всем пострадавшим оказали помощь, добавил он.

Вечером 13 сентября Пушилин сообщил, что в районе железнодорожной станции Желанная под Новогродовкой двое мужчин 1959 и 1988 годов рождения пострадали в результате обстрела со стороны Украины. Им оказали медицинскую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября в ДНР в результате ракетного обстрела со стороны Украины погибли три человека. Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли высокоточными ракетами HIMARS и ракетами М30А1 посёлок Новотроицкое в Волновахском районе. Погибшие находились на производственном участке Новотроицкого рудоуправления, это мужчины 1978, 1981 и 1985 годов рождения.