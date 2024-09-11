Горловка, ДНР, 11 сентября, 2024, 20:01 — ИА Регнум. В результате обстрела посёлка Зайцево в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) погибла мирная жительница, сообщил 11 сентября мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

РИА Новости / Сергей Батурин

«В результате обстрела посёлка Зайцево со стороны украинских террористов погибла мирная жительница Горловки. Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 11 сентября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями киевского режима (СЦКК) сообщило, что украинские военные в 18:25 выпустили по Горловке два снаряда калибра 155 мм.

7 сентября пять мирных жителей пострадали в результате обстрела Горловки. По словам Приходько, удар пришёлся по детской больнице.

Также 7 сентября глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские боевики обстреляли Алёшки, Каховку, Новую Каховку, Казачьи Лагери, Новую Маячку, Старую Маячку и Ольгинку, выпустив по ним в общей сложности 45 снарядов. В результате обстрелов получили ранения пять мирных жителей.