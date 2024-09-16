Брюссель, 16 сентября, 2024, 20:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) планировали атаку на Курскую область самостоятельно и без участия НАТО. Об этом 16 сентября заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью американскому журналу The Foreign Policy.

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«НАТО и союзники оказывают беспрецедентную помощь Украине. 99% помощи поступают от государств НАТО, мы консультируем их, готовим, но мы не ведём войну, не командуем украинскими вооружёнными силами», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что атака ВСУ на Курскую область готовилась с участием спецслужб США, Польши и Великобритании. По данным ведомства, западные кураторы на фоне провалов украинских войск на ряде направлений в зоне проведения специальной военной операции призывали Киев к переносу боевых действий вглубь российской территории с целью дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в РФ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский никогда бы не решился на атаку на Курскую область без соответствующего поручения со стороны США.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. Российские военные остановили противника, не позволив ему продвинуться вглубь региона. По данным на 16 сентября, потери украинской армии на этом направлении превысили 13,8 тыс. человек.