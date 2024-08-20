Курск, 21 августа, 2024, 02:16 — ИА Регнум. Атака Вооружённых сил Украины на Курскую область готовилась с участием спецслужб Соединённых Штатов Америки, Польши и Великобритании. Об этом 21 августа сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Служба внешней разведки располагает достоверными сведениями об участии стран НАТО в подготовке и проведении террористической атаки ВС Украины на приграничные районы Курской области», — говорится в материале.

По данным СВР, западные кураторы на фоне провалов украинских войск на ряде направлений в зоне проведения специальной военной операции призывали Киев к переносу боевых действий вглубь российской территории с целью дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в РФ.

Утверждается, что в подготовке операции ВСУ в Курской области принимали участие спецслужбы США, Великобритании и Польши, а задействованные в террористической атаке украинские формирования проходили боевое слаживание в учебных центрах в Великобритании и Германии. Кроме того, страны НАТО передают украинским военным спутниковые данные о дислокации российских войск.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский никогда бы не решился на атаку на Курскую область без соответствующего поручения со стороны США. Он также назвал несерьёзными постоянно меняющиеся заявления Вашингтона на эту тему.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Российские силы не позволили украинским военным проникнуть вглубь региона и остановили их в приграничных районах. По данным Министерства обороны России от 20 августа, украинские войска за время боевых действий в Курской области потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков, 27 боевых машин пехоты, 50 бронетранспортёров, 299 боевых бронированных машин, 27 артиллерийских орудий, пять установок ЗРК и семь пусковых установок РСЗО, в том числе западного производства.