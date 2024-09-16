Курск, 16 сентября, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Переправы через реку Сейм в приграничных районах Курской области стали одной из главных целей для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 16 сентября сообщил военный корреспондент RT Саргон Хадая.

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«Эти конструкции живут всего несколько часов, ежедневно подвергаясь атакам украинской армии применяющих американские ракеты HIMARS», — сказал военкор.

Он добавил, что в небе над курским приграничьем постоянно присутствуют многочисленные беспилотники. Для борьбы с ними на военную технику устанавливают средства радиоэлектронной борьбы, которые заглушают сигнал.

Как сообщало ИА Регнум, 16 августа из-за ударов ВСУ оказался разрушен автомобильный мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. В этот же день российские военные запустили высокоточные ракеты и поразили три пусковые установки HIMARS в районах населённых пунктов Юнаковка и Мирополье.

Позже в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что впервые по Курской области были нанесены удары реактивными ракетами западного производства, вероятно американскими HIMARS. В результате атаки на мост через реку Сейм Глушковского района он был полностью разрушен, погибли волонтеры, оказывавшие помощь эвакуируемому мирному населению.

22 августа силы специальных операций ВСУ сообщили об использовании реактивной системы залпового огня HIMARS для ударов по понтонным мостам, которые якобы находились на реке в Курской области.

В конце августа Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту сброса авиабомбы на мост в Курской области. Военнослужащих 831 бригады тактической авиации воздушных сил ВСУ обвинили в убийстве трёх лиц, совершённом общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору по политическим мотивам и в террористическом акте, повлекшем умышленное причинение смерти человеку.