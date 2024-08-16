Глушковский район, Курская область, 16 августа, 2024, 19:26 — ИА Регнум. В результате удара ВСУ разрушен автомобильный мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области, сообщил 16 августа врио главы региона Алексей Смирнов.

Кадр из соцсетей

Необходимые решения будут приняты на заседании оперативного штаба региона, написал Смирнов в своём Telegram-канале.

«В результате удара со стороны Украины был разрушен автомобильный мост через реку Сейм в Глушковском районе. В настоящее время нахожусь на связи с местной администрацией. Также продолжает работу оперативный штаб, по итогам будут опубликованы соответствующие решения», — отметил врио губернатора.

Как передавало ИА Регнум, 14 августа Смирнов объявил об обязательной эвакуации жителей Глушково и Глушковского района. В регионе, как и в Белгородской области, введён режим ЧС регионального уровня. Кроме того, в Курской, Брянской и Белгородской областях был введён режим контртеррористической операции.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Потери ВСУ составляют до 2860 человек и сотни единиц техники, сообщило Минобороны 16 августа.

В результате атаки ВСУ на Курскую область с 6 августа пострадали и поступили в медицинские учреждения более 140 человек, включая 10 детей, сообщил 16 августа врио заместителя министра здравоохранения региона Павел Алименко. 15 августа МЧС проинформировало о доставке в регион 1300 тонн гуманитарных грузов. В 14 регионах страны развёрнуто 177 пунктов временного размещения, в них находятся около 9500 человек, в том числе более 2500 детей.