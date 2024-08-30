Курск, 30 августа, 2024, 23:31 — ИА Регнум. По факту сброса авиабомбы на мост в Курской области Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении военнослужащих 831 бригады тактической авиации воздушных сил ВСУ по статьям об убийстве трёх лиц, совершённом общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору по политическим мотивам и о террористическом акте, повлекшем умышленное причинение смерти человеку. Об этом 30 августа сообщили в Telegram-канале военного следственного управления СК РФ.

Sledcom.ru Следователь

По данным следствия, в четверг, 29 августа, украинские военнослужащие сбросили управляемую авиабомбу на понтонный мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. В результате пострадала семья из трёх человек, которая в этот момент передвигалась на гражданском автомобиле. От полученных ранений мужчина погиб. Следователи устанавливают местонахождение его жены и дочери. Также пострадал один мирный житель, который находился на месте происшествия.

Военные следователи выясняют причастных к преступлению лиц из числа вооружённых формирований Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 28 августа российские силы противовоздушной обороны сбили в приграничном районе Курской области две управляемые авиационные бомбы ВСУ.

Российские силы противовоздушной обороны в период с 24 по 30 августа сбили МиГ-29, четыре ракеты «Точка-У» и три ракеты ATACMS Вооружённых сил Украины. Также военные поразили 19 управляемых авиабомб Hammer производства Франции, 31 реактивный снаряд HIMARS производства США и 311 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 127 вне зоне проведения спецоперации. Кроме того, на линии боевого соприкосновения в течение недели в плен российским войсками сдались 58 бойцов ВСУ.