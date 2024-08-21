Киев, 22 августа, 2024, 02:23 — ИА Регнум. Силы специальных операций (ССО) ВСУ сообщили, что использовали реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS для ударов по понтонным мостам, которые якобы находились на реке в Курской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

Командование этого рода войск опубликовало в Telegram-канале видеозапись с кадрами, на которых можно увидеть нанесение нескольких ударов по понтонным мостам и переправам. В сообщении говорится, что огонь вёлся из установок HIMARS. Обнаружением объектов и корректировкой стрельбы по ним занимались операторы ССО ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. 8 августа заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что нанесение ударов Украиной по этому российскому региону с применением американского оружия соответствует политике США. Она также отметила, что так ВСУ якобы защищаются от атак.

15 августа Минобороны РФ объявило, что российские войска уничтожили в Сумской области пусковую установку HIMARS, из которой ВСУ обстреливали Курскую область. Вооружённые силы России использовали для поражения цели ракетный комплекс «Искандер».

16 августа из-за ударов ВСУ оказался разрушен автомобильный мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. В этот же день стало известно, что российские военные запустили высокоточные ракеты и поразили три пусковые установки HIMARS в районах населённых пунктов Юнаковка и Мирополье.