Москва, 16 сентября, 2024, 15:50 — ИА Регнум. С 16 сентября Wildberries уменьшила в два раза стоимость приёмки товаров для продавцов. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Belkin Alexey/Global Look Press

Уточняется, что стоимость поставки по типам «Короб» и QR-поставки теперь составит 1,7 рублей за литр (так измеряются габариты товара), а по типу «Монопаллета» — 500 рублей за паллету. Ранее стоимость составляла 3,5 рублей за литр и 1 тыс. рублей за паллету соответственно.

«В преддверии высокого сезона Wildberries снизила базовый тариф на все типы поставок на объекты маркетплейса, чтобы не допустить роста расходов продавцов на логистические услуги с учётом приближения периода пикового спроса», ― процитировало РБК заявление пресс-службы компании.

В маркетплейсе считают, что это позволит снизить затраты на поставку товаров более 70% всех продавцов платформы. Также отмечено, что свыше 55% мест на всех логистических объектах Wildberries ежедневно доступны бесплатно.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа маркетплейс Wildberries завершил объединение с оператором наружной рекламы Russ в ООО «РВБ». Права и обязанности по договорам о реализации товаров на сайте Wildberries в полном объёме передали новой компании.

Руководство маркетплейса пообещало, что переход на новое юридическое лицо не отразится на работе партнёров и клиентов с торговой площадкой. В компании отметили, что все услуги доставки, хранения и выдачи заказов выполняются в обычном режиме.

14 сентября некоторые пользователи Wildberries столкнулись с отменой заказа раньше срока из-за сбоя. В пресс-службе объединённой компании Wildberries и Russ заявили, что деньги за обратную доставку товара будут возвращены как можно скорее.

Около 60% жалоб продавцов на маркетплейсы, поступающих в Корпорацию МСП, приходится на долю Wildberries. Из статистики корпорации следует, что площадка также отличается низкой скоростью решения вопросов работающих с ней предпринимателей.