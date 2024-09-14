Москва, 14 сентября, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Некоторые пользователи Wildberries столкнулись с отменой заказа раньше срока из-за сбоя, специалисты устраняют проблему. Об этом 14 сентября сообщили в пресс-службе объединённой компании Wildberries и Russ.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«В ближайшее время статус заказа будет обновлён на корректный, после этого его можно будет забрать как обычно. Деньги за обратную доставку товара будут возвращены как можно скорее», — сказали РБК в пресс-службе.

Как следует из данных портала Downdetector, пользователи начали жаловаться на сбой в работе Wildberries утром 14 сентября, пик жалоб пришёлся примерно на 11:00 мск. Пользователи сообщали об отмене их заказа, хотя срок хранения товара в пункте выдачи ещё не закончился.

Как передавало ИА Регнум, около 60% жалоб продавцов на маркетплейсы, поступающих в Корпорацию МСП, приходится на долю Wildberries. Площадка также отличается низкой скоростью решения вопросов работающих с ней предпринимателей, следует из статистики Корпорации МСП.

5 августа Wildberries завершил объединение с оператором наружной рекламы Russ в ООО «РВБ». Права и обязанности по договорам о реализации товаров на сайте Wildberries в полном объёме передали ООО «РВБ». Маркетплейс при этом пообещал, что переход на новое юридическое лицо не отразится на работе партнёров и клиентов с торговой площадкой. В компании отметили, что все услуги доставки, хранения и выдачи заказов выполняются в обычном режиме.