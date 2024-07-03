Москва, 3 июля, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Около 60% жалоб продавцов на маркетплейсы, поступающих в Корпорацию МСП, приходится на долю Wildberries. Площадка также отличается низкой скоростью решения вопросов работающих с ней предпринимателей, следует из статистики Корпорации МСП.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пункт выдачи заказов маркетплейса Wildberries

«На сегодняшний день через созданный механизм обратной связи от селлеров и владельцев ПВЗ нам поступило более 250 обращений (жалоб) на работу маркетплейсов. Больше половины всех обращений поступает на Wildberries (60%), на OZON и «Яндекс. Маркет» приходится 26% и 14% соответственно», — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По его словам, наиболее оперативную и качественную обратную связь по урегулированию конфликтных ситуаций Корпорация МСП получает от Ozon и «Яндекс. Маркет».

«В случае с Wildberries наладить такой же конструктивный диалог, к сожалению, не получается. Получить оперативно (хотя бы за две-три недели) позицию маркетплейса по той или иной проблеме предпринимателя сложно», — констатировал Александр Исаевич. Он добавил, что есть ряд обращений, по которым ответ ожидается уже год.

В качестве примера Исаевич привел ситуацию, когда продавец при заполнении карточек товаров случайно указал габариты товара не в тех величинах — в миллиметрах вместо сантиметров. На следующий рабочий день он это заметил и исправил. Расчетные суммы за логистику и хранение при корректном указании габаритов должны быть — 105 тыс. и 7 тыс. рублей. Но WB начислил за логистику 27 млн рублей (в 257 раз больше), за хранение — 350 тыс. (в 50 раз больше). Причем 8 млн рублей маркетплейс уже списал. «Как правило, маркетплейсы выставляют штрафы в случае занижения габаритов товаров по результатам контрольного обмера. Будем помогать селлеру решать эту проблему с привлечением Генпрокуратуры и ФАС», — подчеркнул Александр Исаевич.

По данным Корпорации МСП, во взаимодействии с маркетплейсами есть три основных и характерных для большинства предпринимателей проблемы. Первая — размер комиссий за услуги, взимание необоснованных, часто несопоставимых с прямыми убытками маркетплейсов штрафов. Вторая частая проблема — отсутствие стабильной и конструктивной коммуникации с маркетплейсами по проблемным вопросам, когда МСП часто остаются неуслышанными. Третья — одностороннее изменение условий оферты, когда партнеры оказываются в невыгодном положении.

В апреле 2024 года после массового конфликта предпринимателей с одним из марктеплейсов был подписан меморандум об их взаимодействии с субъектами МСП. Стороны заявили о намерении вести свою работу исходя из презумпции финансовой добросовестности, применять принципы соразмерности взаимной ответственности и стремиться создавать для своих партнеров благоприятные условия. Для ведения оперативного и конструктивного диалога Корпорация МСП обеспечила на Цифровой платформе для малого и среднего бизнеса возможность направления обращений по вопросам взаимодействия предпринимателей с маркетплейсами для детальной отработки проблемных ситуаций.