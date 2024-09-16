Москва, 16 сентября, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Истребитель Су-34 нанёс удар по скоплению личного состава и военной технике Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом 16 сентября сообщило Министерство обороны РФ.

Александр Маркин

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанёс удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

В ведомстве добавили, что экипаж Су-34, получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, вернулся на аэродром вылета.

Как передавало ИА Регнум, российские военные освободили населённые пункты Успеновка и Борки в приграничье Курской области. Также были нанесены удары по украинским формированиям у Любимовки, Новоивановки, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстого Луга, Плехово и Покровского.

Ранее сообщалось, что российские войска за сутки отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу в Курскую область в направлении населённых пунктов Новый Путь, Весёлое и Медвежье.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. Российские военные остановили противника, не позволив ему продвинуться вглубь региона. По данным на 16 сентября, потери украинской армии на этом направлении превысили 13,8 тыс. человек.