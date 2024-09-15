Курск, 16 сентября, 2024, 01:53 — ИА Регнум. Российские войска за сутки отразили шесть попыток боевиков ВСУ прорваться через границу в Курскую область. Об этом 15 сентября сообщили в Минобороны РФ.

ИА Регнум Курская область, боевые действия

«Противник потерял до 60 человек убитыми и ранеными, три танка, бронетранспортёр и пять боевых бронированных машины», — указали в сводке ведомства.

Уточняется, что украинские военные шесть раз пытались продвинуться в направлении населённых пунктов Новый Путь, Весёлое и Медвежье. Однако армейская авиация и артиллерия отразили натиск ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины не способны остановить продвижение российской армии, заявил ирландский журналист Чей Боуз. Он отметил, что украинское командование предпринимает отчаянные попытки остановить масштабное российское контрнаступление в Курской области и Донбассе, но терпит неудачу. По его словам, на Западе намеренно замалчивают информацию о вытеснении украинских военных из курского приграничья.

Бойцы спецназа «Ахмат» за сутки уничтожили артиллерийскую установку, миномёт и несколько гексакоптеров «Баба-яга» в Курской области на суджанском направлении, подтвердил 15 сентября замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. Также командир спецназа «Ахмат» рассказал о полной зачистке от украинских боевиков села Борки.