В театре «ВелесО» заявили, что не знают об уголовных делах против Ткачука
В театре «ВелесО» заявили, что не знают об уголовных делах против актёра Ткачука
Санкт-Петербург, 16 сентября, 2024, 14:00 — ИА Регнум. В частном конно-драматическом театре «ВелесО» ничего не знают о задержании художественного руководителя Евгения Ткачука. Об этом 16 сентября сообщил телеканал RT.
«Нет, к сожалению, ничего не знаю», — ответил собеседник телеканала в театре.
Как передавало ИА Регнум, 15 сентября Ткачука задержали в аэропорту Пулково по подозрению в перевозке наркотиков. Помимо свёртка в вещах актёра нашли курительную трубку.
В отношении Ткачука возбудили два уголовных дела по статьям УК РФ «Контрабанда наркотических средств» и «Хранение наркотиков». Актёр прошёл медосвидетельствование и был отпущен под подписку о невыезде.
Ткачук является выпускником ГИТИС. В частности, он исполнил роль шута в сериале «Король и Шут». Также артист является учредителем частного конно-драматического театра «ВелесО», в театральных постановках вместе с профессиональными артистами играют кони.