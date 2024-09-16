Санкт-Петербург, 16 сентября, 2024, 14:00 — ИА Регнум. В частном конно-драматическом театре «ВелесО» ничего не знают о задержании художественного руководителя Евгения Ткачука. Об этом 16 сентября сообщил телеканал RT.

Владимир Федоренко/РИА Новости Евгений Ткачук

«Нет, к сожалению, ничего не знаю», — ответил собеседник телеканала в театре.

Как передавало ИА Регнум, 15 сентября Ткачука задержали в аэропорту Пулково по подозрению в перевозке наркотиков. Помимо свёртка в вещах актёра нашли курительную трубку.

В отношении Ткачука возбудили два уголовных дела по статьям УК РФ «Контрабанда наркотических средств» и «Хранение наркотиков». Актёр прошёл медосвидетельствование и был отпущен под подписку о невыезде.

Ткачук является выпускником ГИТИС. В частности, он исполнил роль шута в сериале «Король и Шут». Также артист является учредителем частного конно-драматического театра «ВелесО», в театральных постановках вместе с профессиональными артистами играют кони.