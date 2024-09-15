Санкт-Петербург, 15 сентября, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Российского актёра театра и кино Евгения Ткачука задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге по подозрению в перевозке наркотиков, передаёт «78.ru».

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Утром 15 сентября у артиста во время досмотра в аэропорту был обнаружен свёрток с неизвестным веществом, которое впоследствии направили на экспертизу. Сам актёр остаётся под контролем сотрудников полиции.

По данным телеканала, Ткачука могут отпустить под подписку о невыезде. Его задержание подтвердили в пресс-службе воздушной гавани.

Евгений Ткачук является выпускником ГИТИС, он работал в Московском театре юного зрителя и Государственном театре наций. С 2007 года началась его карьера в кино. В частности, Ткачук исполнил роль шута в сериале «Король и Шут».

Также актёр является учредителем частного конно-драматического театра «ВелесО» в ленинградской области. Особенность театра заключается в том, что в его спектакле вместе с профессиональными артистами играют кони.

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