Москва, 16 сентября, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Российские военные в ходе спецоперации поразили аэродром украинской армии, цех по производству беспилотников и четыре склада, на которых хранились аппараты. Об этом сообщил 16 сентября на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Russian Defence Ministry/Global Look Press

Также российские военные нанесли удар по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 144 районах. Удар по объектам ВСУ наносили оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия, беспилотники.

Кроме того, российские лётчики сбили самолёт МиГ-29 воздушных сил ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, сутками ранее ВС России нанесли удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения и цеху производства компонентов для оперативно-тактических ракет украинской армии.

За сутки в Курской области российские военные подразделения группировки российских войск «Север» отразили пять контратак украинской армии.