Москва, 16 сентября, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России сбили украинский многоцелевой истребитель МиГ-29. Об этом 16 сентября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

Также он отметил, что средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, 20 реактивных снарядов Vampire чешского производства и 13 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Кроме того, группировки войск Вооружённых сил РФ нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, цеху по производству беспилотных летательных аппаратов и четырем складам их хранения, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 144 районах.

Как передавало ИА Регнум, 15 сентября уничтожили три украинских самолёта. ВКС России сбили два истребителя Су-27, а российские силы противовоздушной обороны — МиГ-29. Кроме того, были перехвачены реактивный снаряд HIMARS производства США, четыре французские управляемые авиабомбы Hammer и 55 беспилотников, в том числе 22 вне зоны проведения специальной военной операции.