Москва, 16 сентября, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки отразили пять попыток контратак украинских боевиков в приграничных районах Курской области. Об этом 16 сентября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять контратак противника в направлении населённых пунктов Бяхово, Большая Обуховка, Викторовка, Любимовка и Малая Локня», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что в результате этого украинская армия потеряла до 40 бойцов убитыми и ранеными, а также четыре боевые бронированные машины.

В общей сложности Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в курском приграничье свыше 350 военных и 13 единиц бронетехники, включая два танка и 11 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, три миномета, две пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе одну американскую М270 MLRS, и восемь автомобилей, добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее армия России освободила населённые пункты Успеновка и Борки в приграничье Курской области. Также российские военные нанесли удары по украинским формированиям у Любимовки, Новоивановки, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстого Луга, Плехово и Покровского на курском направлении.

В Минобороны РФ 15 сентября сообщили, что украинские боевики за сутки шесть раз попытались прорваться через границу в Курскую область, однако все попытки были успешно отражены российскими военными. В результате этого ВСУ лишились до 60 бойцов трёх танков, бронетранспортёра и пяти боевых бронированных машин.