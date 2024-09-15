Москва, 15 сентября, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Российские военные в минувшие сутки нанесли поражение формированиям девяти бригад ВСУ в Курской области. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 15 сентября на брифинге.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

Он уточнил, что подразделения российской группировки «Север» нанесли поражение противнику у Любимовки, Новоивановки, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровского и Борок. Там находились формирования 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Кроме того, российские военные отразили две контратаки в направлении Любимовки и Малой Локни, сорвали две попытки атаки в направлении Викторовки, Ольговки и Кремяного. ВСУ потеряли до 25 бойцов, бронетранспортёр и две бронемашины.

Отражены попытки ВСУ прорваться на российскую территорию в направлении Нового Пути, Весёлого и Медвежьего. В результате противник потерял до 60 бойцов, три танка, бронетранспортёр и пять бронемашин.

Российская авиация, артиллерия и войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ у населённых пунктов Гуево, Дарьино, Зелёный Шлях, Колмаков, Кругленькое, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Николо-Дарьино, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Русское Поречное и Южный, а также в Сумской области Украины.

За сутки украинские войска, вторгшиеся в курское приграничье, потеряли свыше 300 бойцов и 22 единицы бронетехники, в том числе три танка, четыре бронетранспортёра и 15 бронемашин. Семь украинских бойцов сдались в плен.

Общие потери ВСУ с начала боёв на курском направлении превысили 13,4 тыс. бойцов. Противник также потерял 113 танков, орудия и другую технику.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа подразделения ВСУ вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.