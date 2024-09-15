Суджанский район, Курская область, 15 сентября, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Российские военные зачистили село Борки в Суджанском районе Курской области от украинских подразделений и взяли пленных, сообщил 15 сентября в Telegram-канале замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

chechnya.gov.ru

«Наши братья из подразделения «Арбат» и 810-й бригады зачистили населённый пункт Борки, уничтожив противника и взяв пленных», — написал Алаудинов и пожелал военным дальнейших успехов.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 15 сентября, что подразделения российской группировки «Север» в минувшие сутки нанесли поражение противнику у Любимовки, Новоивановки, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровского и Борок. За сутки украинские войска, вторгшиеся в курское приграничье, потеряли свыше 300 бойцов и 22 единицы бронетехники, в том числе три танка, четыре бронетранспортёра и 15 бронемашин. Семь украинских бойцов сдались в плен. Общие потери ВСУ с начала боёв на курском направлении превысили 13,4 тыс. бойцов. Противник также потерял 113 танков, орудия и другую технику.

Как передавало ИА Регнум, 14 сентября Алаудинов сообщил об уничтожении двух опорных пунктов Вооружённых сил Украины (ВСУ) и захвате нескольких пленных в окрестностях деревни Нижняя Паровая в Большесолдатском районе Курской области. Отказавшихся сдаться в плен уничтожили, добавил он.

Командир «Ахмата» также заявил, что украинские подразделения испытывают проблемы с обеспечением на курском направлении, в рядах ВСУ началась полная дезорганизация. Взятые в плен украинцы повально жалуются на обеспечение и питание и признаются, что все их сослуживцы пытаются бежать с российской территории, добавил он.