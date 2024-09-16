Челябинск, 16 сентября, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Школьника, который напал на учеников и педагогов в челябинской школе №68, задержали. Об этом 16 сентября сообщили в региональном главке МВД России.

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Уточняется, что сообщение о причинении школьником 2011 года рождения телесных повреждений своим сверстникам и учителю поступило в 09:20 (07:20 мск) в дежурную часть районного отдела полиции.

«Персонал школы вызвал наряд Росгвардии, который задержал ученика», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как передавало ИА Регнум, ранее 16 сентября губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что один из школьников напал на учеников и учителей в школе №68 города Челябинска. По словам Текслера, он взял ситуацию с нападением под личный контроль.

Позднее уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области Евгения Майорова уточнила, что в результате ЧП пострадали четыре человека. Она добавила, что следственные органы занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего.

Следственный комитет 16 сентября возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности после нападения школьника на учеников и педагогов в Челябинске. Сотрудники СК проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.