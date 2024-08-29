Пенсионеры за рубежом могут продлить выплату пенсии через «Госуслуги»
Москва, 29 августа, 2024, 14:00 — ИА Регнум. На портале «Госуслуг» стал доступен сервис продления выплаты пенсии. Пенсионерам теперь не нужно посещать Социальный фонд или российское посольства для подтверждения личности.
Для того, чтобы воспользоваться сервисом, у пенсионера должна быть подтвержденная учетная запись на «Госуслугах». Все действия можно выполнить с помощью смартфона.
Пенсионер, который находится за границей, подтверждает личность через портал с использованием биометрии. Заявление в Социальный фонд он подписывает с помощью усиленной неквалифицированной подписи.
Согласно действующим правилам, российские пенсионеры за рубежом должны раз в год подтверждать личность для получения пенсии. Это можно сделать через обращение в консульство или посольство России, которое засвидетельствует личную явку и передаст сведения об этом в Социальный фонд. Также можно подтвердить получение пенсии за границей самостоятельно, отправив документ о факте нахождения в живых в Социальный фонд. Для этого необходимо нотариальное заверение документов, проставление на них апостиля и перевод на русский язык.
Пенсии, назначенные Социальным фондом, выплачиваются независимо от страны и гражданства человека. Исключением являются только социальные пенсии, которые платятся исключительно на территории России. Особенности перечисления отдельных выплат также могут регламентироваться международными договорами России с другими странами.