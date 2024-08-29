Москва, 29 августа, 2024, 14:00 — ИА Регнум. На портале «Госуслуг» стал доступен сервис продления выплаты пенсии. Пенсионерам теперь не нужно посещать Социальный фонд или российское посольства для подтверждения личности.

ru. freepik.com Пенсионеры за рубежом могут продлить выплату пенсии через «Госуслуги»

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, у пенсионера должна быть подтвержденная учетная запись на «Госуслугах». Все действия можно выполнить с помощью смартфона.

Пенсионер, который находится за границей, подтверждает личность через портал с использованием биометрии. Заявление в Социальный фонд он подписывает с помощью усиленной неквалифицированной подписи.

Согласно действующим правилам, российские пенсионеры за рубежом должны раз в год подтверждать личность для получения пенсии. Это можно сделать через обращение в консульство или посольство России, которое засвидетельствует личную явку и передаст сведения об этом в Социальный фонд. Также можно подтвердить получение пенсии за границей самостоятельно, отправив документ о факте нахождения в живых в Социальный фонд. Для этого необходимо нотариальное заверение документов, проставление на них апостиля и перевод на русский язык.

Пенсии, назначенные Социальным фондом, выплачиваются независимо от страны и гражданства человека. Исключением являются только социальные пенсии, которые платятся исключительно на территории России. Особенности перечисления отдельных выплат также могут регламентироваться международными договорами России с другими странами.