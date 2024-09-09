Курск, 9 сентября, 2024, 08:40 — ИА Регнум. Иностранные наёмники ВСУ, действующие в Курской области, ведут себя особенно жестоко в отношении мирного населения, сообщил источник в силовых структурах.

Lev Radin/Global Look Press

«Наиболее жёстко по отношению к мирным жителям ведут себя наёмники», — приводит слова собеседника ТАСС.

В курском приграничье, добавил он, находятся наёмники из Польши, Франции и США.

Как сообщало ИА Регнум, ранее российские военные уничтожили пункт временной дислокации бойцов ВСУ и иностранных наёмников в городе Николаевка под Славянском. Эта часть территории ДНР пока остаётся под контролем Киева.

Кроме того, около 50 наёмников из Франции были уничтожены в Константиновке в результате ракетного удара. Удар был нанесён комплексом «Искандер-М».