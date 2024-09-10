Курск, 10 сентября, 2024, 04:18 — ИА Регнум. Напавшие на Курскую область украинские боевики хотели захватить областной центр, а в составе ВСУ были выпущенные из тюрем заключенные и иностранные наёмники. Об этом заявил командир батальона 44-го армейского корпуса подполковник Александр Данилов, который ранее допрашивал пленных украинцев.

ИА Регнум Иностранные наемники, Курская область

По словам офицера, ВСУ запустили на дроне колонку, из которой шёл призыв сдаваться в плен.

«Там чётко было понятно, что «русские, сдавайтесь, ваше командование вас бросило»… Они сжигали дома, поджигали огнемётами, которые на спине висят. Людям всем напоминало Великую Отечественной войну», — рассказал «РИА Новости» полковник Данилов.

По словам российских солдат, на передовой были и темнокожие наёмники, а пленный военнослужащий 95-й аэромобильной бригады ВСУ признался, что вместе с ними воюет много амнистированных зэков.

Украинец пояснил, что их выпустили специально для того, чтобы они делали в Курской области, что хотели. Им поставили цель — дойти до Курска.

«Командование им говорило убивать и женщин, и детей, и мужчин. Можете позволять себе всё, что хотите», — добавил Александр Данилов.

На вопрос издания, почему противнику это не удалось, Данилов ответил, что «сила духа у нас сильнее, чем у них».

Как сообщало ИА Регнум, сорвать процесс выборов в России, а также посеять панику в обществе были целями нападения Вооружённых сил Украины на Курскую область. Об этом 9 сентября заявил председатель высшего совета «Единой России», посол в Белоруссии Борис Грызлов.

Киевский режим в ходе нападения украинских формирований на Курскую область намеревался атаковать и захватить Курскую АЭС, заявил 6 сентября глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв по итогам переговоров с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси. Этого не произошло только благодаря героизму и мужеству российских военных, а также бойцов нацгвардии и атомохраны, подчеркнул Лихачёв.

По данным Минобороны РФ на 9 сентября, с начала вторжения в Курскую область потери ВСУ превысили 11,4 тыс. бойцов. В числе уничтоженной техники 89 танков, 42 боевые машины пехоты, 74 бронетранспортёра, 635 боевых бронированных машины, 371 автомобиль.