Симферополь, 15 сентября, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Вертолёт направлен для тушения природного пожара в Симферопольском районе Крыма, сообщает 15 сентября пресс-центр МЧС России.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Сухая растительность загорелась в районе села Кольчугино. Пламя, по предварительным данным, распространилось на площади 15 гектаров.

«На месте работают порядка 100 пожарных и 28 единиц техники. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 26 августа пожар, площадь которого достигла 150 гектаров, потушили в крымском районе Тепе-Оба под Коктебелем. В садовых товариществах «Рассвет» и «Волна» провели эвакуацию. В тушении задействовали вертолёты, удалось не допустить распространения огня на село Южное.

В июле в районе Коктебеля потушили пожар площадью до 44 гектаров. По данным правоохранителей, к возгоранию привели действия 50-летнего местного жителя. Мужчина, занимаясь строительством, резал металл, в результате от искр загорелась сухая трава.